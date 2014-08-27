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الزمالك: لا نية للتفريط في صلاح سليمان!

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الزمالك: لا نية للتفريط في صلاح سليمان! الزمالك: لا نية للتفريط في صلاح سليمان!

نفى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمتحدث الرسمي نية المسؤولين في القلعة البيضاء التفريط في صلاح سليمان مدافع الفريق.

وقرر حسام حسن المدير الفني استبعاد صلاح سليمان مع إسلام عوض ومحمد إبراهيم الذي تأكد رحيله إلى ماريتيمو البرتغالي. (طالع التفاصيل)

وقال أحمد مرتضى في تصريحات مقتضبة للصحفيين الثلاثاء: "لا نية لدى الإدارة في التفريط في صلاح سليمان".

وأضاف "من الممكن إعارة اللاعب ولكن لن نستغنى عنه مجانا.. غير ذلك اللاعب مستمر معنا".

وكان اللاعب قد أكد عدم علمه بتصريحات حسام حسن حول استبعاده، وينتظر إبلاغه رسميا. (طالع التفاصيل)

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فيديو اليوم السابع