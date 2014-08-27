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رئيسة المركزي “للتنظيم والإدارة”: تثبيت جميع العمالة المؤقتة بالمحافظات بنهاية عام 2015

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رئيسة المركزي “للتنظيم والإدارة”: تثبيت جميع العمالة المؤقتة بالمحافظات بنهاية عام 2015 رئيسة المركزي “للتنظيم والإدارة”: تثبيت جميع العمالة المؤقتة بالمحافظات بنهاية عام 2015

أكدت رئيسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة جيهان عبد الرحمن أن الجهاز سينتهى من تثبيت جميع العمالة المؤقتة على مستوى محافظات الجمهورية مع نهاية عام 2015 وخاصة المتعاقدين على الأبواب الثانى والرابع والسادس والصناديق الخاصة والوحدات الإنتاجية والوحدات ذات الطبيعة الخاصة فى أكثرمن 700 جهة حكومية على مستوى الجمهورية.

وقالت رئيسة الجهاز – خلال زيارتها لموقع حفر قناة السويس الجديدة مساء اليوم الثلاثاء – إن الجهاز سيقوم تدريجيا بتثبيت العاملين المؤقتين سواء على الأبواب المختلفة (الثانى والرابع والسادس) أو الصناديق الخاصة لكل من أمضى ثلاث سنوات فأكثر فى الدرجة.

وأشارت إلي أن تكليفات رئاسة الوزراء تقضي تثبيت المؤقتين على الأبواب المختلفة والعاملين بالصناديق الخاصة وتطوير الجهاز الإدارى للدولة وتحسين أوضاع العاملين ماديا ووظيفيا ورفع مستوى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان محافظ الإسماعيلية أحمد القصاص قد استقبل رئيسة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة واستعرض عددا من الموضوعات والقضايا المتعلقة بتثبيت العمالة المؤقتة بالقطاعات الحكومية المختلفة بالمحافظة حيث وعدت رئيس الجهاز بحل وإنهاء مشكلة عدد 1253 من العاملين بالتربية والتعليم بالإسماعيلية وإيجاد حل جذري لمشكلة 86 من عمال التشجير بمديرية الزراعة بالإسماعيلية.

وخلال زيارتها لموقع مشروع قناة السويس الجديدة، قامت بتوزيع الهدايا الرمزية على العاملين بالموقع وبحثت مشكلات العاملة.

أ ش أ

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