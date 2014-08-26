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حسام حسن: صلاح سليمان وعوض خارج الزمالك الموسم المقبل

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حسام حسن: صلاح سليمان وعوض خارج الزمالك الموسم المقبل حسام حسن: صلاح سليمان وعوض خارج الزمالك الموسم المقبل

أعلن حسام حسن المدير الفني للزمالك الاستغناء نهائيا عن صلاح سليمان مدافع الفريق وإسلام عوض لاعب الوسط من القائمة النهائية في الموسم المقبل.

وكان الزمالك قد تعاقد مع 18 لاعبا في الصيف الجاري، مما يجبره على الاستغناء عن عدد من اللاعبين نظرا لأن القائمة 25 لاعبا.

ومع تأكد رحيل محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق إلى ماريتيمو البرتغالي، قال حسام حسن للصحفيين: "تم استبعاد صلاح سليمان وإسلام عوض ومحمد إبراهيم من قائمة الفريق الموسم المقبل".

وكان صلاح سليمان -24 عاما- قد انضم للزمالك من غزل المحلة مقابل 2.8 مليون جنيه في صيف 2011، وفاضل الجهاز الفني بينه والإبقاء على حمادة طلبة 33 عاما.

بينما انضم إسلام عوض من إنبي في شتاء 2012 ولم يقدم اللاعب مستواه المعهود عنه في الفريق البترولي قبل انضمامه لأصحاب القميص الأبيض.

ومن المنتظر أن ينضم محمد إبراهيم إلى ماريتيمو في صفقة تنعش خزينة الزمالك بـ400 ألف يورو.

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