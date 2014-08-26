رئيس جهاز الخدمات بالجيش : “سعر الفراخ عندنا 14.75 قرش”

اقترح اللواء أركان حرب محمد مصيلحي، رئيس جهاز الخدمات العامة بالقوات المسلحة، حلًا لأزمة التموين في مصر، وقال: «يتم البيع بنفس السعر لجميع المنتجات في كل أنحاء الجمهورية».

وقال «مصيلحي» في حوار مع برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، مساء اليوم الثلاثاء: «من رأيي الدعم النقدي للمواطن أفضل من الدعم العيني على السلع».

وأوضح أن جهاز الخدمات العامة للجيش لديه «لحمه من أجود أنواع اللحوم الطازجة والكيلو بـ 55 جنية، الكندوز، البقري»، مضيفًا: «عندنا موردين بيتعاملوا مع الجهاز، وعارفين إن تعاملهم مع القوات المسلحة فلا مجال لرفع سعر أو احتكار صنف على المواطن».

وأشار إلى أنه يتم استيراد أنواع من اللحوم والسكر، والعدس، وسعر الفراخ في المنافذ التابعة لنا بـ 14.75 قرش».