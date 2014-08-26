ليليا ونجوم "ستار أكاديمي" يغنون من أجل غزة

تشارك خرّيجة برنامج "ستار أكاديمي" في نسخته التاسعة التونسية ليليا بن شيخة في "أوبريت " تضامني مع شهداء غزة حيث أن العمل مقتبس من أغنية من الثراث الفلسطيني. وقد عبّرت ليليا في أكثر من فرصة عن سعادتها بمشاركتها في هذا الاوبريت. وكتبت في صفحتها الرسمية :

" غزة ملحمة صمود وعنوان للكرامة والعزة ". وأضافت: "لا زلنا نملك صوتاً لنطلق صرخة مدوية في وجه العدوان ولا يستطيعون كبته ".

الأوبريت أعاد توزيعه الفنان خالد مصطفى وشارك في أدائه إلى جانب ليليا كل من: ليان بزلميط ، ديالا عودة، محمد رافع ، يحيى صويص ومحمد باش.

ويعتبر هذا ثاني أوبريت تشارك فيه التونسية ليليا ، حيث أن مشاركتها الأولى كانت مع الفنان الكبير التونسي لطفي بوشناق في أوبريت " يا بلدي أنت عيدي" ، وصرحت ليليا أنها بصدد الاشتغال على عمل ستصدره في أكتوبر المقبل.