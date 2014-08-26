عابد فهد يوقّع حصراً مع جمال سنان لعمل ضخم في رمضان ٢٠١٥

وقّع الممثل السوري عابد فهد عقد المشاركة حصراً في مسلسل ضخم من إنتاج شركة Eagle Films للمنتج اللبناني جمال سنان، وتشاركه الإنتاج شركة Sabbah Media، وهو عقد حصريّ لتقديم عمل واحد بميزانيّة ضخمة، يُعرض في شهر رمضان المُقبل من العام ٢٠١٥.

وتمّ الإتفاق بين الأستاذ جمال والكاتبة السورية ريم حنّا، التي سبق وأتحفت المشاهدين بأهم الأعمال الدرامية كان آخرها "لعبة الموت"، كما مع المخرج حاتم علي، على أن يتم الإعلان عن أسماء الممثلين قريبا.

القصّة التي تكتبها ريم حنا، جديدة جداً، وتحمل أحداثاً مُفاجئة ستضيف حالة جديدة على النص الدرامي العربي، وقد وصل المنتج جمال سنان للمراحل الأخيرة من التعاقد مع نجمة تُعتبر من أهم الممثلات اللبنانيات في العالم العربي أداءً وحضوراً.

وفي موازاة ذلك، يتفاوض سنان مع نجمة لبنانية كبيرة لها مكانتها ونجوميتها وجماهيريّتها، لتشاركهما بطولة العمل، فيشكلون معاً Trio فنّي سينتظره المشاهدون، لكنّ الأسماء ما زالت طيّ الكتمان.

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