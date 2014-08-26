بعد 14 سنة الممثل السعودي محمد مطلق يعود في" بيوت من تراب"

بعد غياب 14 سنة، يعود الممثل السعودي محمد طلق للدراما من خلال مسلسلين، الأول "للوفاء ثمن " تأليف الكاتب السعودي عبد الرحمن العمر وإخراج الكويتي غافل فاضل. وبطولة سعيد قريش والفنّان الكويتي محمد المنيع وعلي السبع ومحمد المفرح "أبو مسامح" وحمد المزيني وعبد الله الحسن ومحمد جابر العيدروس وشمعة محمد وعبير أحمد وميساء مغربي وفخرية خميس ومرام عبد العزيز وميسون الرويلي وملاك وحبيبة وغيرهم.

تدور أحداث المسلسل في سياق الإطار التراثي، من خلال حقبة زمنية تمتد من عهد الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله إلى الفترة الراهنة، ومن خلال مسارات مختلفة من التّضحيات. عن دوره يقول طلق: "أؤدي شخصية "أبو سموم" وهي شخصية محورية، يهرب من قريته إلى قرية أخرى وهو يحمل سرّاً كبيراً لا يعرفه غيره وغير أم فهد (تؤدي دورها الفنانة فخرية خميس).

وعن المسلسل الثاني يقول: " أشكر الصديق عبد الرحمن الزايد المشرف على العمل لترشيحي لأداء شخصية كوميدية في مسلسل "بيوت من تراب" وهو بطولة النجم ناصرالقصبي وسيشاركه حبيب الحبيب ومحمد المفرح وعبد الإله السناني ومريم الغامدي وزارا البلوشي وريماس منصور، وغيرهم عدد كبير من الفنانين، خاصة أن المسلسل يقع في خمسة أجزاء، كل جزء من 30 حلقة، بإجمالي 150 حلقة، وهو من إخراج عبد الخالق الغانم. وسوف يتمّ تصويره في دبي. وقد تمّ بناء قرية تحاكي الأحياء الشعبية القديمة في مدينة الرياض والأحياء الحديثة المعاصرة، حيث تدور الأحداث في فترة السبعينيات الميلادية من القرن الماضي، ويتطرّق للأحداث التي مرّت بها السعودية مع التطوّر، سواء سياسياً واجتماعياً.

أما الشخصية التي أؤديها فهي شخصية "دخيّم". وهو رجل بسيط كل ما سمع أو شاهد شيئاً قال: يقولون. يعني وكالة أنباء متحركة، لكن معظم معلوماته غير مؤكدة، كأن يحاول أن يكون سياسياً، ويتكلّم عن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، فيقول إن عبد الناصر أرسل مجموعة من الأطفال للقيام بمظاهرات في الرياض. رجل على سجيته وعلى السليقة. وهو دور كوميدي أتوقع أن يلفت الأنظار، خاصة بعد غياب 14 سنة عن الساحة الدرامية".