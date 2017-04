فيلم Lucy يتصدّر المرتبة الأولى عالمياً

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي تراجع فيلم Teenage Mutant Ninja Turtles الى المرتبة الخامسة حيث حصد 15.5 مليون دولار، ودخل فيلم The Expendables 3 في المرتبة الرابعة بعد أن سجّل 16.5 مليون دولار، وتراجع فيلم How to Train Your Dragon 2 الى المرتبة الثالثة حاصداً 18.2 مليون دولار، وبقي فيلم Guardians of the Galaxy في المرتبة الثانية مع 20.7 مليون دولار وتقدّم فيلم Lucy من المرتبة الرابعة الى الأولى حيث حصد 34 مليون دولار.

في أميركا، دخل فيلم When the Game Stands Tall في المرتبة الخامسة مع 8.3 مليون دولار، وتراجع فيلم Let's Be Cops الى المرتبة الرابعة حيث جمع 10.8 مليون دولار، ودخل فيلم If I Stay مباشرة في المرتبة الثالثة حيث حصد 15.6 مليون دولار، وتراجع فيلم Teenage Mutant Ninja Turtles الى المرتبة الثانية مع 16.7 مليون دولار، وتقدّم فيلم Guardians of the Galaxy مجدداً الى المرتبة الأولى بعد أن حصد 17.2 مليون دولار.

في لبنان، تراجع فيلم The Expendables 3 الى المرتبة الخامسة مع 4290 مشاهد، وتراجع فيلم Guardians of the Galaxy من المرتبة الثانية الى الرابعة حيث شاهده 4919 شخص، وبقي فيلم Hercules في المرتبة الثالثة مع 6181 مشاهد، ودخل فيلم Into the Storm مباشرة في المرتبة الثانية مع 9170 مشاهد وصمد فيلم Lucy في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن شاهده 11914 شخص.

في الإمارات العربية المتحدة، دخل الفيلم الكرتوني The 7th Dwarf مباشرة في المرتبة الخامسة حيث شاهده 14818 مشاهد، وتراجع فيلم Lucy الى المرتبة الرابعة بعد أن شاهده 17982 شخص، وتراجع فيلم Guardians of the Galaxy من المرتبة الثانية الى الثالثة حيث شاهده 31695 شخص، وتراجع فيلم The Expendables 3 الى المرتبة الثانية مع 34051 مشاهد ودخل فيلم Hercules مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 102178 شخص.

في مصر، شهدت المرتبة الخامسة دخول فيلم Guardians of the Galaxy حيث حصد 646 ألف جنيه، وبقي فيلم " صنع في مصر " في المرتبة الرابعة حاصداً 721 ألف جنيه، وبقي فيلم " جوازة ميري " في المرتبة الثالثة بعد أن حصد مليون و 141 ألف جنيه، وبقي أيضاً فيلم " الحرب العالمية الثالثة " في المرتبة الثانية مع 3 مليون و 432 ألف جنيه وصمد فيلم " الفيل الأزرق " في المرتبة الأولى للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن حصد 4 مليون و 318 ألف جنيه.

.