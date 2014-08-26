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المخرج فادي حداد يدخل المستشفى إثر إصابته بنوبة قلبية

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المخرج فادي حداد يدخل المستشفى إثر إصابته بنوبة قلبية المخرج فادي حداد يدخل المستشفى إثر إصابته بنوبة قلبية

الثلاثاء 26-08-2014 22:04

دخل المخرج اللبناني فادي حداد منذ قليل إلى مستشفى أوتيل ديو في بيروت، إثر نوبة قلبية أصيب بها، من جرّاء الإرهاق والتعب بعد قيامه بإخراج عدة كليبات متتالية.

والمعروف عن فادي أنه من المخرحين النشيطين الذين لا يتهاونون في عملهم، في وقت كان المخرج قد عاش مرحلة صعبة في الفترة الفائتة بسبب الأوضاع الأمنية التي أثّرت مباشرة على عمله، مما دفعه إلى نقله إلى الخارج؛ فتوزيع العمل هذا جعله غير مستقر.

وكل هذا الإرهاق والتّعب والسّهر إلى ساعات الفجر والهموم في العمل، رمت بثقلها على صحة المخرج اللبناني.

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سيدتي