Michael Kors يقدم مجموعة العطور والتجميل الجديدة

بيروت- سيدتي نت

أسلوب الحياة بإيقاعه السريع، الذي يعتمده المصمم مايكل كورس، يخرج إلى النور في مجموعة من ثلاثة عطور فردية وتنسيقات لونية، إنها مجموعة تمثل تقلب المزاج عند كل إمرأة من سيدات Michael Kors.

يقول مايكل كورس:"إن حس الجمال لدى Michael Kors هو حقيقة واضحة جدا، إنه أسلوب تظهر كل إمرأة من خلاله طابعها الخاص.

لقد ابتكر المصمم من خلال مجموعته العالمية الأولى تعبيرا أصليا ومذهلا للجمال. حيث تستحوذ العطور التعبيرية الثلاثة الأساسية وعبوات الألوان الصغيرة على مركز الاهتمام، بينما تحاكي مستحضرات الشمس والعناية بالجسم إعجاب وحب كورس للمظهر الندي الملفوح بحرارة الشمس.

توفر هذه المجموعة ثلاثة عطور فريدة—ابتكر كل منها بعناية ليمثل جانبا من جوانب إمرأة Michael Kors: رياضية، مثيرة وفاتنة.

العطر الحامضي الرياضي هو مزيج نضر من نفحات البرتقال والمندرين في الأعلى، في حين تعلق نفحات الأخشاب الدافئة والزهور البيضاء في خلفية العطر. النفحات الكريمية الخشبية هي النظير الشمي لمجموعة الألوان الفاتنة الشهيرة التي تميز إطلالات Michael Kors.

العنبر الجذاب SEXY AMBERيلقي الضوء على العنبر الفاخر المغلف بخشب الصندل والمسك، مع النفحات المذهلة من البرتقال المشرق والمندرين في الخلف. وقد استوحي من الألوان الجريئة التي تميز مجموعة أزياء Michael Kors.

GLAM JASMINE تسكن جوهره نفحات زهر الياسمين المحببة لدى كورس، بينما تبقى النفحات الخشبية الدافئة والليمون المتألق أقل وضوحا. تجسد مجموعة GLAM شخصية المرأة التي تبالغ بألوان إطلالة المساء بدرجات غنية وعميقة مثل الخوخ والتوت البري

مجموعة الجمال Beauty Collection هي لائحة من المنتجات الأساسية الرائعة صممت للحصول على بشرة برونزية مصقولة، وأظافر جريئة وشفاه جميلة بحيث تعبر عن إمرأة Michael Kors بثقتها وأسلوبها المتميز. مثل ثوب أسود لحفلة كوكتيل لايحده زمن، كل لون في المجموعة هو تعبير متكامل عن الأسلوب، مصمم ليناسب كل إمرأة بغض النظر عن لون بشرتها أوالموسم أو اتجاه الموضة.

بالإضافة غلى مجموعة لعناية بالبشرة والجسم وكريمات الحماية من الشمس والمسمرات.