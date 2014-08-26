عمرك يفوق الـ 50 وتشعّين إشراقاً مع Clarins

بيروت- سيدتي نت

بفضل الاكتشافات الرائدة التي توّصلت إليها كلارنس لدى ابتكار كريم النهار الجديد Super Restorative Day، ها إنّ الماركة اليوم تقدّم للسيدات الكريم الليلي المثالي للعناية بجمال البشرة.

فهذا الكريم المكثّف والمكافح لعلامات تقدّم البشرة في السن، يتميز بفعاليته التي تساهم في تجديد البشرة على مستويات متعدّدة*. وهو يتّسم أيضاً باكتشاف علمي رائد لمكافحة البقع البنية.

بالتالي، يتمتع هذا الكريم الآن بالقدرة على التقليل من ظهور البقع البنية الناتجة عن التقدّم في السن**، بهدف تجديد البشرة ومنحها إطلالةً أكثر تجانساً في الصباح.

لتصحيح البقع البنية تؤدي الأرومة الليفية الناضجة دوراً رئيسياً في تكوّن البقع البنية الناتجة عن التقدّم في السن. القوة الاستثنائية لنبتة "النخلة" يساعد هذا الكريم على التقليل من ظهور البقع البنية الناتجة عن التقدّم في السن، كما يجدّد البشرة لتصبح أكثر تجانساً

مفعول استثنائي لتصحيح البقع البنية القوة الاستثنائية لنبتة "النخلة" بفضل هذا الاكتشاف الرائد حول الأسباب المؤدية إلى تكوّن البقع البنية، وبهدف مكافحة مشكلة البشرة غير المتجانسة، اكتشفت كلارنس القوة الاستثنائية لنبتة "النخلة" من فصيلة قريضة مونبيلييه العضوية، وهي النبتة التي تنبعث أيضاً من الرماد تماماً كطائر الفينيق الأسطوري.

تشتهر هذه الشجيرة الصغيرة التي تنمو في أرياف فرنسا الجافة والمشمسة، بزهورها البيضاء والنقية. تتحمل هذه النبتة النار، كما يمكن أن تشتعل بفعل الحرارة بما أنّ أوراقها دائمة الخضرة تحتوي على مادّة الراتينج العطرية القابلة للاشتعال. لكن تتمتّع هذه النبتة بالقدرة على تجديد نفسها والنمو من بعد الاحتراق حتّى، كونها تحمي ثمرها في كبسولات مقاومة للحريق.

بالتالي، جذبت هذه الخصائص اهتمام الباحثين في مختبرات كلارنس. فهل يمكن لهذه النبتة أن تكون فعالة في المساعدة على مكافحة تكوّن البقع البنية وتجديد البشرة لتصبح أكثر إشراقاً وتجانساً؟

يستفيد الكريم الليلي Super Restorative Night من الاكتشافات الرائدة التي استُعملت في تركيبة الكريم النهاريSuper Restorative Day: فبالتعاون مع خبراء في نقص الهرمونات، كشفت كلارنس عن تأثير هذا النقص على الأرومة الليفية.