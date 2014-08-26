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الاتحاد البرتغالي يجدد الثقة في بينتو ويغير مساعديه والجهاز الطبي

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الاتحاد البرتغالي يجدد الثقة في بينتو ويغير مساعديه والجهاز الطبي الاتحاد البرتغالي يجدد الثقة في بينتو ويغير مساعديه والجهاز الطبي

لشبونة، (إفي): جدد رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم فرناندو جوميش اليوم الثقة في المدير الفني للمنتخب باولو بينتو على الرغم من الأداء المحبط الذي قدمه في مونديال البرازيل، ولكنه أعلن تغييرات في طاقم مساعديه والجهاز الطبي.

وقال جوميش في مؤتمر صحفي اليوم للاعلان عن الأمر بخصوص أداء فريقه في المونديال الذي خرج منه في دور المجموعات "لم نتمتع بأي صلاحيات للمنافسة".

ومن ضمن التغييرات الرئيسية ضم سرجيو كوستا وخوسيه كارنيرو بدلا من ليونيل بونتيس، الذي يتولى حاليا تدريب نادي ماريتيمو، كمساعدين لبينتو وتعيين خوسيه كارلوس نورونيا، الجراح الذي عالج عددا كبيرا من نجوم الفريق مثل كريستيانو رونالدو وفالكاو، كرئيس للجهاز الطبي.

يشار إلى أن الاصابات الكثيرة التي عانت منها البرتغال في المونديال والتي اقتربت من ستة لاعبين كانت من اهم الأسباب وراء الأداء المحبط للفريق.

وتخوض البرتغال أول مباراة رسمية لها بعد المونديال حينما تواجه ألبانيا في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2016.

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