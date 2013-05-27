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"العدل والمساواة" الموقعة على السلام تعقد مؤتمرها العام بعد شهرين

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"العدل والمساواة" الموقعة على السلام تعقد مؤتمرها العام بعد شهرين "العدل والمساواة" الموقعة على السلام تعقد مؤتمرها العام بعد شهرين

شرعت حركة العدل والمساواة، الموقعة على السلام مع السودانية فى ترتيبات مكثفة تمهيدا لعقد مؤتمرها العام بعد 60 يوما، كاشفة عن تأجيل اجتماع اللجنة الدولية لمتابعة تنفيذ اتفاق الدوحة إلى الرابع من الشهر المقبل، وأكد الناطق الرسمى باسم الحركة،
> نهار عثمان نهار، فى تصريح صحفى، اليوم الاثنين، تكليف بخيت كريمة (دبجو) رئيسا مؤقتا للحركة لفترة 60 يوما لحين اختيار قيادة جديدة، موضحا أن تكليف دبجو جاء بعد مشاورات وإجماع من كافة أعضاء الحركة لتسيير الأمور خلال هذه الفترة .

وأوضح نهار، أن دولة قطر أبلغتهم بتأجيل موعد انعقاد الاجتماع الطارئ للجنة الدولية لمتابعة تنفيذ اتفاق السلام إلى الرابع من الشهر المقبل بدلا عن الثامن والعشرين من هذا الشهر، مشيرا إلى أن الرئيس المكلف يقود عمليات لملاحقة فلول "العدل والمساواة" المتمردة، الذين اعتدوا على قادة السلام مؤخرا.

وكان متمردو "العدل والمساواة" قد قتلوا مؤخرا محمد بشر القائد الميدانى لفصيل حركة العدل والمساواة (الموقع على إتفاقية السلام فى الدوحة فى أبريل الماضى مع الحكومة السودانية) ونائبه آركو سليمان ضحية، وعشرة آخرين بينهم مواطنون من تشاد، حيث وقع الهجوم عليهم فى منطقة (بامينا) على بعد أربعة كيلومترات داخل الأراضى التشادية.

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مصر 365

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