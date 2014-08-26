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فشل مفاوضات التنسيق بين «تحالف صباحى» و«المصريين الأحرار»

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كشفت مصادر مطلعة داخل تحالف التيار المدنى الديمقراطى، الذى يقوده حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، أن اتصالات «التحالف» مع حزب المصريين الأحرار توقفت بشكل نهائى، فى ظل إصرار الحزب على خوض الانتخابات منفرداً.

وأوضحت المصادر أن «التحالف» يركز جهوده حاليا على التفاوض مع «تحالف الوفد المصرى» للانضمام إليه، مشيرا إلى وجود رفض من جانب عدد من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، يعوق إتمام اندماج التحالفين بشكل رسمى، بسبب رغبتهم فى تزعم «الوفد» قيادة التحالف، دون وجود أى زعامات أخرى، ممثلة فى حمدين صباحى، أو عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الاشتراكى.

وأشارت إلى أن لجنة الانتخابات بالتحالف الديمقراطى عقدت أول اجتماعاتها، أمس الأول، ووضعت ما سمته «وثيقة انتخابية»، تشمل مصادر التمويل المقترحة، وقوائم المرشحين وأعدادهم، وتحديد قوة التحالف فى الشارع، بما يساعد فى حسم قرار خوض الانتخابات دون التحالف مع أحزاب أخرى.

وتابعت أن التحالف يتجه لخوض الانتخابات البرلمانية منفردا، بالتنسيق مع بقية الأحزاب على المقاعد الفردية، والنزول بقائمة واحدة أو قائمتين صغيرتين على مستوى الجمهورية.

وقال نبيل زكى، أمين اللجنة الإعلامية بائتلاف الجبهة المصرية، إنه جار التنسيق مع تحالف الوفد المصرى لتشكيل تحالف مدنى، وأن الدكتور السيد البدوى، رئيس الوفد، طالب بالتنسيق، وشدد على ضرورة «وحدة الصف». وأضاف «زكى» لـ«المصرى اليوم» أن حزب الشعب الجمهورى لم ينضم لائتلاف الجبهة حتى يعلن انسحابه، وأنه طلب المحاصصة فى التحالف، بينما رفضت أحزاب التحالف وهى: التجمع والمؤتمر والحركة الوطنية ومصر بلدى.

وأوضح أنه تم اختيار الدكتور على المصيلحى منسقا عاما للجبهة، وأمين راضى أمينا عاما، وأن لجنة الانتخابات تعكف حاليا على تلقى طلبات الترشح.

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