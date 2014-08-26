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بالفيديو .. مرتضى لمحمود سعد: ' اللي مع الأولتراس .. برة '

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بالفيديو .. مرتضى لمحمود سعد: ' اللي مع الأولتراس .. برة ' بالفيديو .. مرتضى لمحمود سعد: ' اللي مع الأولتراس .. برة '

هاجم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك محمود سعد رئيس النشاط الرياضي بسبب مساندة الأخير لبعض مشجعي أولتراس وايت نايتس الذين تم إلقاء القبض عليهم.

وألقى الأمن القبض على بعض عناصر وايت نايتس بعد واقعة محاولة الاعتداء على مرتضى منصور أمام نادي الزمالك.

وقال مرتضى منصور لأعضاء نادي الزمالك وهو ممسك ميكروفون وكانت كاميرا FilGoal.com حاضرة: "لا أعلم كيف توجه محمود سعد لطلب العفو عن مشاغبي الوايت نايتس".

وأضاف "الأخ راح لوزير الداخلية يطلب منه يفرج عنهم؟ وانا اتخذت قرارا بعدم دخوله النادي مرة أخرى".

وتابع "من يساند الوايت نايتس .. برة.. الموضوع منتهي".

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فيديو اليوم السابع

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