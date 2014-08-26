بدء مباحثات عسكرية بين تركيا والصين

بدأت، الثلاثاء، مباحثات تتعلق بمنظومة دفاع جوي بين تركيا والصين بشأن إبرام عقد لصواريخ بعيدة المدى، حسب بيان صدر عن مستشارية الصناعات الدفاعية التركية.

ونقلت هيئة الإذاعة والتليفزيون التركية، «تي.آر.تي»، عن البيان تأكيده أن المنظومة الدفاعية الجوية التي من المخطط أن تستوردها تركيا من الصين هي من المنظومات المعقدة.

و أشار البيان إلى أن الجانبين سيناقشا المعلومات المفصلة والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالبنية التحتية التي ستقام داخل البلاد ومواقع الإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا والمشاركة في عملية التصنيع.

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