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«أبو مازن» يعلن رفضه الدخول في «مفاوضات غائمة»

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أعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الثلاثاء، بعيد الإعلان عن التوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة، أن الفلسطينيين لن يقبلوا بعد اليوم «الدخول في مفاوضات غائمة» مع إسرائيل، مضيفا أنه سيضع «رؤيا» لحل القضية الفلسطينية لمناقشتها.

وقال عباس، متسائلا قبل بدء اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله: «الأن وبعد إعلان وقف القتال ماذا بعد؟».

وأضاف: «غزة تعرضت لثلاث حروب في 2008، 2009، و2012، فهل نتوقع حربا جديدة بعد سنة أو سنتين، والى متى ستبقى القضية بدون حل»، وتابع: «سنضع اليوم أمام القيادة الفلسطينية رؤيتنا لهذا الحل، وهذه الرؤيا يجب ان تكون محددة جدا ومعلومة جدا من الألف إلى الياء، إما الدخول في مفاوضات غائمة لا يمكن أن نستمر فيه».

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