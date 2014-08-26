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«بوروشينكو»: مصير أوروبا والعالم يتم تقريره في مينسك

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أكد الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، الثلاثاء، أن مصير أوروبا والعالم يتم تقريره في قمة مينسك، التي يشارك فيها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وممثلون عن الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية، عن بوروشينكو: «في اجتماع مينسك يتم تقرير مصير العالم وأوروبا، هكذا أرى الأمر»، وذلك خلال تصريحات صحفية قبيل بدء المحادثات بقصر الاستقلال في مينسك بين دول الاتحاد الجمركي روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.

وأصر بوروشينكو على دعم خطته لإرساء السلام في شرق أوكرانيا والذي يتضمن نزع سلاح الميليشيات الانفصالية الموالية لروسيا ومع ذلك أعرب عن استعداده لمناقشة طرق أخرى للوصل لحل للأزمة.

وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الصراع الدائر بشرق أوكرانيا لا يمكن حله باستخدام القوة،وذلك في مستهل القمة بالعاصمة البيلاروسية.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية، عن بوتين: «نحن على اقتناع بأن الأزمة الأوكرانية لن تحل من خلال تصعيد استخدام القوة دون الأخذ في الحسبان المصالح الحيوية في مناطق جنوب شرق أوكرانيا ودون إجراء حوار سلمي».

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