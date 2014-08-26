محافظ ديالى العراقية يعلن اعتقال مرتكبي مجزرة «مسجد مصعب بن عمير»

أعلن محافظ ديالى العراقية، عامر المجمعي، الثلاثاء،عن إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص، من قبيلة «زركوش»، لتورطهم في مجزرة مسجد مصعب بن عمير، والتى أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.

وقال المجمعي، في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي، وبثته وكالة أنباء الإعلام العراقي، «واع»، الثلاثاء، إنه تم إلقاء القبض على 3 أشخاص من قبيلة زركوش، وهم كل من منير مزهر حاجم سلطان الزركوشي، وصدام مزهر حاجم سلطان الزركوشي، وسالم مزهر حاجم سلطان الزركوشي، الذين كان لهم اليد فيما حصل من مجزرة في مسجد مصعب بن عمير.

وأضاف المجمعي أن «هذه الخلية كانت تحاول شق الصف الوطني والتكاتف العشائري وزعزعة الأمن في مناطق محافظة ديالى الأمنة»، مشيرا إلى أن التحقيقات في ملابسات الحادثة من قبل الأجهزة الأمنية ولجنة تقصي الحقائق أفضت عن القاء القبض على عدد من المتهمين، بعد التعاون من قبل الأهالي في تلك المنطقة لكشف الجناة والمسؤولين عن تلك الحادثة.