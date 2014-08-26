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«حماس»: تم إنجاز اتفاق للتهدئة.. وننتظر الإعلان الرسمي من القاهرة

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أعلنت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» عن التوصل إلى اتفاق للتهدئة مع إسرائيل، وأن الإعلان الرسمي عنه سيكون من القاهرة.

وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبوزهري، في تصريح، مساء الثلاثاء: «تم إنجاز اتفاق بين الطرفين، ونحن بانتظار الإعلان الرسمي من القاهرة».

كان نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، قال، في تصريح: «نحن على أبواب تفاهمات سياسية تتوج صمود شعبنا وأداء المقاومة».

وأشارت مصادر إعلامية لأن الرئيس محمود عباس سيعلن عن وقف دائم لإطلاق النار في الـ 7 مساء وظروف الاتفاق على إعلان الهدنة، وأشارت إلى أن الاتفاق يشمل فتح فوري للمعابر بين قطاع غزة وإسرائيل ومفاوضات غير مباشرة بعد شهر على المطار والميناء والأسرى.

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