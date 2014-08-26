«حماس»: تم إنجاز اتفاق للتهدئة.. وننتظر الإعلان الرسمي من القاهرة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» عن التوصل إلى اتفاق للتهدئة مع إسرائيل، وأن الإعلان الرسمي عنه سيكون من القاهرة.

وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبوزهري، في تصريح، مساء الثلاثاء: «تم إنجاز اتفاق بين الطرفين، ونحن بانتظار الإعلان الرسمي من القاهرة».

كان نائب رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، قال، في تصريح: «نحن على أبواب تفاهمات سياسية تتوج صمود شعبنا وأداء المقاومة».

وأشارت مصادر إعلامية لأن الرئيس محمود عباس سيعلن عن وقف دائم لإطلاق النار في الـ 7 مساء وظروف الاتفاق على إعلان الهدنة، وأشارت إلى أن الاتفاق يشمل فتح فوري للمعابر بين قطاع غزة وإسرائيل ومفاوضات غير مباشرة بعد شهر على المطار والميناء والأسرى.