شاهدي إطلالات النجمات في حفل Emmys بكل تفاصيلها

بعد الكوارث المفاجئة التي شاهدناها في حفل VMAs البارحة كان من الجميل أن نشاهد إطلالات أنيقة وساحرة في حفل Emmys ، حيث تألقت النجمات وأظهرن كامل أناقتهن في هذا الحفل المنتظر.

"سيِّدتي نت" يعرض لك من خلال السطور التالية أجمل إطلالات النجمات بتفاصيلها لتساعدينا على الاختيار:

- هايدن بانتير Hayden Panettiere

نجحت الممثلة الشابة هايدن بانتير بتنسيق إطلالة حمل أخاذة لهذا الحفل بفستان فضي براق من Lorena Sarbu مع حقيبة صغيرة بنفس اللون وطوق رأس ماسي.

- ليزي كابلان Lizzy Caplan

كانت ليزي من أجمل النجمات على السجادة الحمراء بفستان جميل باللونين الأبيض والأسود حمل توقيع المصممة Donna Karan، ونسقته بطريقة كلاسيكية فخمة مع مجوهرات ماسية وتسريحة شعر مرفوعة بنعومة.

- الكساندرا داداريو Alexandra Daddario

قد لا تكون الكساندرا من الممثلات المعروفات كغيرها من حضور هذا الحفل، لكنها بكل تأكيد كانت من أجملهن بفستانها الأنيق من تصميم ريم عكرا الذي أكملته بمجوهرات سوداء وأحمر شفاه رائع.

- جوليا روبرتس Julia Roberts

اختارت النجمة جوليا روبرتسأن تحضر حفل Emmys بفستان قصير من تصميم ايلي صعب فبدت متألقة بابتسامتها كالعادة.

- اليسون ويليامز Allison Williams

أعجبنا بأناقة الممثلة اليسون ويليامز بإطلالتها الأميرية الساحرة من "Giambattista Valli"، إذ جمعت الإطلالة بين الكلاسيكية والتفاصيل العصرية الجميلة في فستان واحد.

وبالحديث عن أسوأ الإطلالات سنعطي هذا اللقب لنجمتين بالتحديد، وهما:

- لينا دنهام Lena Dunham

بدت لينا مثل كرة كبيرة من حلوى القطن، إذ ارتدت تنورة كبيرة مكونة من طبقات من التول الوردي والأحمر مع قميص قطني من تصميم Giambattista Valli، وعلى الرغم من أننا نعشق تصاميمه إلا أننا نعتقد بأن لينا دنهام لم تحسن الاختيار.

- لورا بريبون Laura Prepon

اختارت الممثلة تصميماً غير مفهوم إطلاقاً، وقد زاد الأمر سوءاً ألوان وخامة الفستان التي جعلتها تحصل على لقب أسوأ الإطلالات على السجادة الحمراء.

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هل نجح Roland Mouret في إظهار أناقة النجمات؟

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