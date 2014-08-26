الدانتيل قماش أنثوي لا يعترف بالموضة

إنّ الدانتيلا هو القماش المفضّل لدى عدد كبير من مصمّمي الأزياء، إذ نجده حاضراً بقوّة في معظم عروض الأزياء الفاخرة وعروض الملابس الجاهزة باعتباره قماش الأنوثة المميّز. وفي هذه السنة، طغى الدانتيلا على عروض الأزياء الباريسية، حيث فضّل بعض المصمّمين استعماله، كـتوتال لوك خاصّة في فساتين السهرات والمناسبات الخاصّة؛ والبعض الآخر فضّل توظيف قطعة منه لتزيين أجزاء من الفستان، مثل الكمّ أو أعلى الكتف أو الصدر. وهذا ما يجذب النظر أكثر؛ فالدانتيلا هو القماش المفضّل الذي يسمح بلعبة الخفيّ والمرئيّ في نفس الوقت. عادة ما نجد الدانتيلا حاضراً كثيراً، وفي كلّ المواسم، كتوتال لوك، في أزياء المصمّمين ذوي الاتجاهات الرومانسيّة، مثل فالنتينو وإيلي صعب، حيث يطعّم هؤلاء المصمّمين الدانتيلا بالأحجار واللؤلؤ والترتر والخرز للمزيد من الفخامة. أمّا في الملابس الجاهزة، فيفضّل المصمّمون عادة تفصيل توبات أو فساتين الصيف القصيرة. وقد لاحظنا هذا في عروض الأزياء الجاهزة لصيف وربيع هذه السنة، عند كلّ من "كلوي"، "إيزابيل ماران"، و"بول اند جو" و"نينا ريتشي". وطبعاً، لا يوجد أجمل وأفخم من الدانتيلا لتصميم فستان العروس. فهذا القماش يعكس قوّة رمزيّة، وشحنة عاطفية، تجعل منه االقماش المفضّل عند المرأة. وقد كرّس هذا التوجّه أكثر منذ ظهور كايت ميدلتون بفستان من الدانتيلا، من تصميم سارة بورتون، حيث لم يخلُ أيّ عرض من عروض أزياء السنة الماضية، وهذه السنة، من فساتين عروس، صنعت كلها من قماش الدانتيلا.

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