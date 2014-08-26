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FilGoal.com يكشف تفاصيل إقامة السوبر .. اتحاد الكرة Vs الأمن

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FilGoal.com يكشف تفاصيل إقامة السوبر .. اتحاد الكرة Vs الأمن FilGoal.com يكشف تفاصيل إقامة السوبر .. اتحاد الكرة Vs الأمن

حدد اتحاد الكرة المصري موعد إقامة السوبر المصري بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل كأس يوم 14 سبتمبر المقبل .. ولكن؟

تبدأ قصة المفاوضات بين اتحاد الكرة والأمن حول موعد وإقامة السوبر بشكل النهائي عندما طلب مسؤولي اتحاد الكرة الاجتماع مع وزير الداخلية محمد إبراهيم.

وكان مقررا أن يجتمع الوزير مع رئيس اتحاد الكرة جمال علام، ولكن الأول اعتذر وحضر أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية.

وعلم FilGoal.com أن الاجتماع الذي حضره الصغير مع أعضاء اتحاد الكرة لم يشهد سوى موافقة مبدأية على إقامة الدوري بمجموعة واحدة، مع الاستماع للمواعيد المقترحة من اتحاد الكرة.

وقال إيهاب لهيطة عضو مجلس إدارة الاتحاد لـFilGoal.com الثلاثاء: "حدد اتحاد الكرة موعد يوم 14 سبتمبر لإقامة السوبر في استاد القاهرة، ولكن الداخلية هي من تحدد إمكانية حضور الجمهور".

وأضاف "الدوري سيقام يوم 18 من مجموعة واحدة، وحصلنا على موافقة مبدأية بذلك .. على أن تحدد لجنة المسابقات أماكن مباريات المصري البورسعيدي لاحقا".

ونمى إلى علم FilGoal.com أن وزير الداخلية قد حدد مدة من ثلاثة أيام إلى أسبوع للرد بالموافقة أو بالتعديل على المواعيد المقترحة من اتحاد الكرة.

ولم يحسم حتى الآن أمر إقامة السوبر يوم 14 سبتمبر رسميا وبشكل نهائي، نظرا لعدم الحصول على الموافقات الأمنية بعد.

ولكن عزمي مجاهد المتحدث الإعلامي لاتحاد الكرة يؤكد "السوبر سيقام يوم 14 سبتمبر".

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