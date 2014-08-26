عودة نيمار وتير شتيجن إلى مران برشلونة

برشلونة (إسبانيا)، (إفي): عاد المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا وحارس المرمى مارك تير شتيجن يوم الثلاثاء إلى المران مع فريقهما برشلونة الإسباني في مدينة جوان جامبير الرياضية، ولكنهما أجريا مرانا خاصا.

وتعد هذه أول مرة يشارك فيها تير شتيجن في المران بالمدينة الرياضية للبرسا منذ تعرضه لإصابة في الفقرات القطنية في الظهر، مثله مثل نيمار الذي غاب عن المران منذ إصابته بالتواء في الكاحل خلال تدريبات فريقه يوم الخميس الماضي.

وواصل المدافع البلجيكي توماس فيرمايلين مرانه الجانبي، علما بأنه يواصل تعافيه من إصابة في أوتار الركبة لحقت به منذ بطولة كأس العالم 2014 الماضية.

أما المدافع أدريانو كوريا فشارك في جزء من المران مع فريقه، كما هو معتاد منذ أن تم اكتشاف إصابته بمشكلة بسيطة في القلب مع بداية الموسم الكروي الجديد.

وعاد لاعبو برشلونة صباح الثلاثاء إلى المران بعد حصولهم على قسط من الراحة عقب فوزهم على إلتشي بثلاثية نظيفة في مستهل مسيرة الفريق بالليجا، ليحتل البرسا صدارة البطولة بفارق الأهداف عن سيلتا فيجو وريال مدريد.

وقاد المدرب لويس إنريكي جلسة المران التي شارك فيها 23 لاعبا، رغم أن أربعة منهم لم يكملوا المران، كما حظي المدرب بمشاركة ثلاثة من لاعبي فريق الناشئين هم: منير الحدادي، ورانيو ساندرو وسامبير.