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ماسكيرانو يمدد تعاقده مع برشلونة لـ4 مواسم بشرط جزائي 100 مليون يورو

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ماسكيرانو يمدد تعاقده مع برشلونة لـ4 مواسم بشرط جزائي 100 مليون يورو ماسكيرانو يمدد تعاقده مع برشلونة لـ4 مواسم بشرط جزائي 100 مليون يورو

برشلونة، (إفي): وقع الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو لاعب برشلونة، مع رئيس النادي جوزيب ماريا بارتوميو على تمديد تعاقده لأربعة مواسم.

وقال النادي الكتالوني على موقعه الإلكتروني إن التمديد يأتي بالتوازي مع تحسين المقابل المادي الذي يتقاضاه اللاعب.

بهذه الطريقة يستمر ماسكيرانو مع البرسا حتى 30 يونيو 2018 مع خيار التمديد لموسم إضافي وبشرط جزائي قيمته 100 مليون يورو.

وصرح ماسكيرانو "الفكرة هي الالتزام بالتعاقد مع النادي حتى آخر يوم فيه، أتمنى أن أكون على قدر المسؤولية".

وأضاف اللاعب "أنا سعيد للغاية بالاستمرار في هذا النادي الكبير ومع هؤلاء اللاعبين العظماء، انطباعي عن الموسم الجديد هو أن الأشياء ستسير بصورة جيدة، جددنا طموحاتنا عقب موسم واجهنا فيه لحظات صعبة".

وحضر التوقيع على تمديد التعاقد أيضا نائب الرئيس للشئون الرياضية جوردي ميستري، والمدير الرياضي للنادي أندوني زوبيزاريتا.

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