ندب أبوشامة مديرا للتربية والتعليم بأسيوط

أصدر الدكتور محمود ابوالنصر وزير التربية والتعليم، قرارًا بندب وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط عبدالفتاح أبوشامة مديرًا للمديرية خلفا للمديرالمنتدب السابق فتحى داوود بيومى الذى تم نقله الى ديوان عام الوزارة.وقد تم ارسال القرار ظهر يوم الثلاثاء الى مديرية التربية التعليم باسيوط.

وأشار القرار إلى أنه سيستمر حتى انتهاء الاجراءات القانونية لشغل الوظيفة، حيث جاء القرار عقب إجراء مسابقة لشغل المنصب ولم يتم اعلان نتيجتها على عكس باقى مديريات التربية والتعليم فى أغلب المحافظات.

وتنافس فى المسابقة اربعة هم فتحى بيومى المدير السابق المنتدب و عبدالفتاح ابوشامة وكيل المديرية وهدى محمد مدير عام الشئون الادارية والمالية وصلاح فتحى مدير ادارة اسيوط التعليمية .