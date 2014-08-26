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حريق كبير في مستودع لمواد البناء بدبا الفجيرة

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حريق كبير في مستودع لمواد البناء بدبا الفجيرة حريق كبير في مستودع لمواد البناء بدبا الفجيرة

تمكن دفاع مدني دبا الفجيرة بمساندة من مركزيها ( الطويين وضدنا ) إلى جانب مركز دفاع مدني دبا الحصن السيطرة على حريق كبير اندلع بصورة مفاجئة في الساعات الأولى من صباح اليوم في مستودع لإحدى شركات مقاولات التجارة والبناء في المنطقة الصناعية.

وأعلن الدفاع المدني بمدينة دبا الفجيرة إلى أن الحادث الذي استمر لساعتين متواصلتين لم يسفر عنه خسائر في الأرواح أو إصابات تذكر، عدا أن النيران التهمت جميع محتويات المخزن، وسيتم انتداب خبير الحرائق وفريق الأدلة الجنائية للتحقيق في ملابسات الحادثة.

وأوضح الملازم أول أحمد إبراهيم سليمان الظنحاني، رئيس قسم مراكز المناطق الشمالية بإدارة دفاع مدني الفجيرة بدبا: أن غرفة عمليات الدفاع المدني في إمارة الفجيرة تلقت بلاغاً يفيد بنشوب حريق داخل شركة لمواد البناء في المنطقة الصناعية في تمام الساعة السابعة والربع صباحا، وتم تحريك فرق الإطفاء والإسعاف الوطني فور تلقي البلاغ، وتم دعمها بالآليات والمعدات المساندة، مع تمرير البلاغ للجهات المعنية كافة.

وإنه مع وصول الفرق إلى الموقع تم استحداث منطقة إسناد تمركزت فيها الآليات والمعدات وصهاريج المياه، حيث أنهت فرق الدفاع المدني المشتركة عمليات مكافحة الحريق الذي اندلع في مستودع تبلغ مساحته الإجمالية 60 في 50 متر وتحتوي على مجموعة كبيرة من مواد البناء المتنوعة. وعملت فرق الإطفاء على مباشرة الحريق من الجهات كافة للحد من اتساع دائرة الحريق وعدم انتقاله إلى المستودعات المجاورة. وأضاف أن الفرق تمكنت من تطويق النيران والسيطرة عليها، وعمدت وحدات إطفاء على تبريد المنطقة ضمن أعمال المرحلة النهائية للإخماد.

ولفت إلى أن الشركة كانت ملتزمة بتوفير كافة متطلبات الأمن والسلامة، وهناك توجيهات وإرشادات وقائية يقدمها مركز مدني دبا الفجيرة باستمرار فيما يتعلق بإتباع سبل الوقاية داخل المصانع ومستودعات التخزين، إلى جانب الحملات التفتيشية. وشدد الظنحاني على ضرورة التأكد من عمل أجهزة الإنذار والإطفاء دوريا كوسيلة وقاية مؤكدا على أهمية العامل البشري في محاصرة أي حريق فور اندلاعه حتى لا يتفاقم الوضع.

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