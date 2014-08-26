إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بقرية الزرابى بأسيوط

تلقى اللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط، اخطارا يفيد بوصول كلا من “محمد . أ. م ” عامل خرسانة، مصاب برش خرطوش بالصدر والكتف الأيمن والوجه و “محمود . أ. م ” نجار مسلح مصاب برش خرطوش بالصدر و “مرزق . م. ت” مصاب برش خرطوش بالصدر واشتباه انفجار بمقلة العين اليمنى مقيمين الزرابي ـ دائرة المركز.

وبالانتقال وسؤال والد المصابين الأول والثاني المدعو أحمد . م. س نجار مسلح أتهم كلا من جمعة . ع. ج فلاح ومحمد . ع. ج عامل ومقيمين بذات الناحية بالتعدي على نجليه وإحداث إصاباتهما لخلافات بينهم في العمل.

وبسؤال المصاب الثالث قرر بحدوث إصابته بنوع الخطأ حال مروره مصادفةً بمحل الواقعة ولم يتهم أحد بالتسبب في حدوث إصابته، وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين وبمواجهتهما أعرفا بإرتكابهما الواقعة لذات السبب،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.