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الإسماعيلي يؤجل اعتماد صفقاته الجديدة حتى عودة ريكاردو

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الإسماعيلي يؤجل اعتماد صفقاته الجديدة حتى عودة ريكاردو الإسماعيلي يؤجل اعتماد صفقاته الجديدة حتى عودة ريكاردو

اتخذ مجلس إدارة النادي الإسماعيلي قرارا بتأجيل اعتماد صفقات اللاعبين الجدد، حتى عودة البرازيلي هيرون ريكاردو المدير الفني من إجازته.

وتعاقد الإسماعيلي مع 14 لاعبا جديدا هذا الصيف، في مختلف المراكز.

وكان من المقرر أن يعتمد مجلس الإدارة في اجتماعه يوم الاثنين التعاقدات، إلا أنه قرر في النهاية التأجيل حتى عودة ريكاردو للإسماعيلية.

ويريد النادي منح الفرصة للمدرب البرازيلي من أجل إبداء الرأي في اللاعبين الجدد.

وقرر مجلس الإدارة تأجيل قيد اللاعبين الجدد في القائمة المحلية حتى أخر موعد والمقرر له الرابع من سبتمبر المقبل.

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