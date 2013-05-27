حملة أمنية لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بكفر الشيخ

أعلن المهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ بأنه يتم التنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ بصفة مستمرة لضبط الشارع داخل مراكز ومدن المحافظة ومتابعة حالات الإزالة على الأراضي الخاصة بأملاك الدولة والتعدي على الاراضى الزراعية وقيام حملة أمنية تحت إشراف اللواء أسامة متولي مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ بإزالة التعديات على حرم الطرق العامة والشوارع الرئيسية وخاصة القنطرة البيضاء ورافد الطريق الدولي والترتيب لإعداد حملة أمنية مبكرة لإزالة جميع التعديات على بحيرة البرلس وملاحة منيسى مركز بلطيم لاستعادة هيبة الدولة وسيادتها على أراضيها .

> جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري للمجلس التنفيذي الذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة برئاسة المحافظ وأمانة سر المهندس حافظ عيسوي السكرتير العام بحضور رؤساء المراكز والمدن ومديري المصالح الحكومية ورؤساء القطاعات .