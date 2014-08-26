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القبض علي أردني يدير مركز «مساج» بالغردقة دون ترخيص‎

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القبض علي أردني يدير مركز «مساج» بالغردقة دون ترخيص‎ القبض علي أردني يدير مركز «مساج» بالغردقة دون ترخيص‎

أرشيفية

ألقت مباحث الأداب بمديرية أمن البحر الأحمر، برئاسة العقيد محمد عبد الفتاح ، اليوم الثلاثاء، القبض علي شخص اردني الجنسية وعدد من السيدات يعملن بمركز “مساج” دون ترخيص، بمنطقة الكوثر، يديره أردني الجنسية، وتم ضبط عدد من الأطفال يعملون بالمركز بالمخالفة للقانون، وعدد من العاملات دون ترخيص، وعثر بحوزة احداهن على عدد من الأقراص المخدرة.

كانت معلومات قد وردت للواء حمدي الجزار مدير الأمن وبتقنين الإجراءات، تمكنت حملة أمنية قادها الرائد عبدالمنعم الزهيرى، والنقيب شريف خليل، وكيلا مباحث الآداب، من مداهمة المركز وتم ضبط عدد من العاملات فى أوضاع فاضحة، ولا تحملن رخص مزاولة المهنة، ولا شهادة صحية،وتحرر محضر بالواقعه وتباشر النيابة التحقيقات.

 

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