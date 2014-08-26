إشادة دولية بمستوى وحدات الشرطة المصرية فى عمليات حفظ السلام

قامت لجنة الأمم المتحدة المعنية بتقييم وحدات الشرطة التى ستشارك فى عمليات حفظ السلام لدعم الإستقرار بدولة الكونغو الديمقراطية، بزيارة قطاع الشهيد رفعت عاشور للأمن المركزى لتفقد القوات وتقييم مستوى الإعداد والتأهيل والأداء الأمنى وفق المعايير الدولية وإختبار عناصر الوحدة فى الرماية والقيادة والسيناريوهات العملية التى تحاكى واقع عمليات حفظ السلام .

وتأتى هذه الزيارة ضمن برنامج التقييم تحت إشراف اللجنة المختصة خلال الفترة من 24 – 29 أغسطس الجارى، حيث بدأت أعمالها بالأمانة العامة للأمن المركزى لإختيار الضباط فى اللغتين ”الإنجليزية – الفرنسية” ومجموعة القيادة وتقييم مستوى الأداء وفق أسلوب التشغيل المعمول به فى عمليات حفظ السلام مثل :-

الإعداد التدريبى للوحدات الشرطية، والمستوى الإستراتيجى لعمليات حفظ السلام، وقواعد الأمن والسلامة لمواظفى حفظ السلام بالأمم المتحدة، وإدارة النظام العام، وأمن وأفراد ومنشآت الأمم المتحدة والسكان المحليين، هذا كله فى إطار السلوك والأداء الأمنى المهنى وفقاً للمعايير الدولية وحقوق الإنسان .

وقد أشادت لجان التقييم بمستوى الإعداد والتأهيل والأداء المتميز لعناصر الوحدة من الضباط والأفراد الذين تم إعدادهم بالأمن المركزى على أفضل مستوى من اللياقة والمهارة والالتزام والثقافة العامة وفقاً للقواعد المنظمة بالأمم المتحدة .

كما عبرت اللجان عن إعجابهم الشديد والدقة فى إتباع التدرج واستعمال القوة وفق المعايير الدولية وبما يتوافق مع أهداف عمل هذه الوحدة وإطلاعهم بحماية السكان والاستقرار والحياد والمساهمة الفعالة فى عمليات حفظ السلام وعلى الأخص بدول إفريقيا .

وتقوم حالياً الوزارة بإعداد وحدة جديدة سيتم الدفع بها فى شهر أكتوبر القادم للمشاركة فى عمليات حفظ السلام بدارفور، وقد وجه السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية، بتكريس كل الجهود والإهتمام بإعداد هذه الوحدات وقد وافق سيادته على إنشاء إدارة حفظ السلام بالأمانة العامة للأمن المركزى لتضطلع بهذه المهام ومتابعة الوحدات بالخارج بالتنسيق مع إدارة التعاون الدولى .

الجدير بالذكر حصول الوحدة المصرية على المركز الأول من بين عدد ( 17 ) وحدة شرطة من الدول المختلفة من حيث الأداء المهنى والمشاركة المجتمعية مع السكان المحليين ومساعدتهم أو من حيث تأمين وحماية موظفى ومنشأة الأمم المتحدة والبدء فى تدريب الشرطة المحلية لكفاءة وزارة الداخلية ورجال الشرطة فى هذا مجال .