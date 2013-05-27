أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. اخبار المشاهير
  5. ON Sport

رغم فوزه بـ"السعفة الذهبية".. فيلم "حياة أديل" خارج اهتمامات تونس

Google+ Print
رغم فوزه بـ"السعفة الذهبية".. فيلم "حياة أديل" خارج اهتمامات تونس رغم فوزه بـ"السعفة الذهبية".. فيلم "حياة أديل" خارج اهتمامات تونس
وزارة الثقافة التونسية تكتفي ببيان هزيل.. وصحفي: الفيلم لا يعبر عن الواقع العربي الإسلامي

كتب : رويترز الإثنين 27-05-2013 20:08

لم يكن لتتويج فيلم "حياة أديل" للمخرج الفرنسي التونسي الأصل عبداللطيف كشيش، بجائزة مهرجان "كان" السينمائي الكبرى، أي وقع كبير في تونس التي يقودها إسلاميون ربما بسبب بعد قصة الفيلم عن مشاكل التونسيين المثقلين بهموم أخرى.

وفي تونس، التي تحكمها حركة النهضة الإسلامية المعتدلة منذ أكتوبر 2011، غاب الاحتفال بهذا الفيلم وجاءت ردة الفعل باهتة رغم أن عبداللطيف كشيش أول مخرج تونسي يحصل على جائزة "السعفة الذهبية" في مهرجان كان العريق.

واكتفت وزارة الثقافة في تونس ببيان مقتضب تهنئ فيه المخرج بفوزه في مهرجان كان، وعبر وزير الثقافة عن أمله في أن يفتح تتويج هذا الفيلم الذي شهد مشاركة تقنيين تونسيين آفاقا جديدة أمام السينمائيين التونسيين.

واختير الفيلم، الذي يدور حول قصة حب جارف بين امرأتين مثليتين، من بين 20 فيلما زاخرة بالمشاهد الجنسية والعنيفة والمأساوية تنافست على السعفة الذهبية إحدى أرفع الجوائز السينمائية بعد الأوسكار‭.‬‬

ورشح بعض النقاد الفيلم للفوز بالجائزة في الدورة السادسة والستين لمهرجان كان ولكنهم تشككوا فيما إذا كانت مشاهده الجنسية المثلية الصريحة ستثني لجنة التحكيم التي يقودها المخرج الأمريكي ستيفن سبيلبرج عن اختياره، وقال الصحفي جمال بوريقة في تصريح لراديو كلمة إن الفيلم يتضمن استفزازا وهو لا يعبر عن الواقع العربي الإسلامي، وأضاف أنه يرى فيه جانبا سياسيا بالنظر لما تثيره مسألة زواج المثليين من جدل محتدم في فرنسا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

ON Sport

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

لقاء خاص مع إسلام محارب - نجم نادي سموحة .. في مساء الأنوار

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: رحلة رمضان صبحي مع كرة القدم .. من مركز شباب أرض اللواء إلى نادي ستوك سيتي الإنجليزي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: مداخلة العريس محمود عبد العزيز - نجم نادي سموحة مع إسلام محارب وك/ مدحت شلبي

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام

مساء الأنوار: أجمل أهداف المحارب إسلام