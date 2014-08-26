السيسي يتسلم رسالة من رئيس مالي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، موسى مارا، رئيس وزراء مالي، الذي نقل إليه تحيات وشكر رئيس بلاده إبراهيما بابكر كيتا، كما سلمه رسالة من الرئيس المالي تضمنت تطلع بلاده إلى تطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، ولاسيما في مجالات الأمن، والبنية التحتية للطاقة، وقطاع النقل، وفرص الاستثمار، كما قدّم رئيس الوزراء المالي الشُكر للرئيس السيسي على دعم مصر لتسوية سريعة ومستدامة للأزمة في مالي.

وأعرب «مارا»، خلال اللقاء، عن استحسانه لنتائج لقاءاته مع المسؤولين المصريين، والتي شملت تبادلاً للرؤى في مجالات الاستثمار والصناعة والطاقة، مشيراً إلى تطلع بلاده لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين في مستقبل قريب، من أجل بلورة ما تم الاتفاق عليه في العديد من مجالات التعاون بين البلدين أثناء هذه الزيارة.

وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي طلب أثناء اللقاء نقل تقديره للرئيس المالي، متمنياً لبلاده أن تحقق الاستقرار المنشود، كما استفسر الرئيس السيسي عن تطورات الوضع الأمني في البلاد؛ فأفاد رئيس وزراء مالي بأن الحكومة المالية بدأت في عقد محادثات مع المتمردين في شمال مالي وذلك في يونيو الماضي، وأن الجولة الثانية من هذه المباحثات سيتم عقدها في سبتمبر المقبل، وذلك بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي، مشيراً إلى أن تلك المحادثات الجارية مع المتمردين تتم على التوازي مع جهود بلاده لمكافحة الجماعات الإرهابية وعصابات الإتجار في المخدرات.

وأضاف المتحدث أن الرئيس السيسي أكد على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار للحفاظ على وحدة الأراضي المالية وتوفير المناخ الملائم لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات، والوفاء بمتطلبات الشعب المالي الصديق، كما أكد على توجه مصر نحو إفريقيا، باعتبارها دائرة أساسية من دوائر السياسة الخارجية المصرية، تجمعنا مع دولها علاقات الأخوة والصداقة والموقع الجغرافي والروابط التاريخية العريقة؛ ومن ثم فإن مصر لن تتوانى عن الاِستجابة والوفاء بالمتطلبات المالية ما دامت متوفرة لدينا.

حضر اللقاء المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، كما حضره من الجانب المالي، باه ندا، وزير الدفاع والمحاربين القدماء، ومامادو هاشم كوناري، وزير النقل والمعدات والاقتصاد، ومامادو فرانكلي كيتا، وزير الطاقة، ومصطفى بن بركة وزير الصناعة والنهوض بالاستثمار، وماهامان توري، القائد العام للقوات المسلحة، والسفير موسى دياكيت، سفير جمهورية مالي بالقاهرة.