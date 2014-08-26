«تعليم السويس» تنفي شائعة تأجيل الدراسة لـ27 سبتمبر

صرح أيمن فهمى إسماعيل، المستشار الإعلامى لمديرية التربية والتعليم بالسويس، أنه صحة للشائعات التى ترددت عن تأجيل الدراسة إلى يوم 27 سبتمبر، مشيرًا إلى أن الدراسة فى مواعيدها التى حددتها وزارة التربية والتعليم يوم 20 سبتمبر حسب الخريطة التى أقرها المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى ووزارة التربية والتعليم.

وأضاف فى بيان إعلامي، أن المديرية تقوم حاليا باستعدادات مكثفة لبدء العام الدراسى الجديد باشراف عبد الحافظ وحيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس وقيادات التعليم بالمحافظة بالتعاون مع محافظة السويس و رؤساء الأحياء الخمسة وذلك للانتهاء بصيانة المدارس قبل أول سبتمبر وتصميم الكتب المدرسية للتلاميذ ،وحصر الزيادة أو العجز من المعلمين وازالة الألفاظ البئية من على أسوار المدارس.