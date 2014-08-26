عُمر طاهر بندوة «شكلها باظت»: أعتز بانتمائي لجيل السبعينات

استضاف مساء أمس، صالون الاثنين الثقافي بالمجلس الأعلى للثقافة ندوة بعُنوان «جيل شكلها باظت» للكاتب عُمر طاهر انطلاقًا من كتاب «شكلها باظت» الذي يتعرض لحياة جيل السبعينات .

أكد طاهر خلال الندوة، على اعتزازه الشديد بانتمائه لجيل السبعينات، وأنه من أكثر الأجيال تماسكاً وتشابهًا في أسلوب تعلمه ولعبه وفكره وتعبيره عن نفسه، وجيل عاصر بداية التغييرات وثورة المعلومات والتكنولوجيا، واستطاع أن يكون مرن ويستفيد من مكتسباتها.

وأوضح طاهر أن الإنسان قد يتأثر بأشخاص دون أن يدرك حينها أنها تترك بصمة بشخصيته لكن عندما تحدث مواقف معينة يظهر التأثر به، مؤكدًا أنها يتأثر بالجميع ويمتص خبرات كل الشخصيات التي يقابلها.

وأضاف طاهر أن الفترة من فوق 16 سنة هى فترة تمرد بالفترة، وأن الشعب المصري كله تأثر بالثورة وتحول من شعب ساكن لشعب ثائر ويغضب .

واستنكر الكاتب عُمر طاهر تبرير بعض كتاب الرأي امتناعهم عن الكتابة بسبب حجبه من قبل السلطات قائلًا: إحنا في زمن ما ينفعش فيه الحجب، ولا مبرر لمن يقول إنه حُجب ولم يستطيع الكتابة، فإذا رغب أحد في عدم الكتابة هذا أمر شخصي، لكني أقول لكل من يروج أنه حجب عن الكتابة بسبب الُسلطات: «هذا سبب غير منطقي لاننا نعيش في زمن لا ينفع به حجب».

وواصل عُمر قائلًا: السلطات ممكن تحجب الكاتب بشكل رسمي من المؤسسات لكن فيه مدونات ولها أهمية كبيرة لا نستطيع أن ننكرها، وخير دليل على ذلك تأثيرها إبان ثورة يناير.

وأشاد عُمر طاهر بالجهود المبذولة من قبل الكاتب والصحفي محمد عبد الرحمن ودكتور محمد عفيفي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة لاستضافة صالون الاثنين الثقافي بالمجلس الأعلى للثقافة، مشيرًا إلى أنه حريص على متابعة الصالون .