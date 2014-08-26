بلاغ ضد سيدة بالجمع بين زوجين بأسوان

تلقت الأجهزة الأمنية بأسوان بلاغا ضد سيدة بالجمع بين زوجين فى وقت واحد، حيث تم تحرير محضر شرطى بالواقعة أدرج تحت رقم 1462 إدارى دراو لسنة 2014، وجار العرض على النيابة المختصة للتحقيق.

وكان تقدم مساء اليوم شخص يدعى (م.س) 51 سنة موظف يتهم زوجته التى بينه وبينها خلافات وتدعى (ز.م) 34 سنة، بأنها استغلت هذه الخلافات، التى لم تصل للطلاق، وتركت المنزل واستأجرت مسكننا بعيدا عن شقة الزوجية، وقامت بالجمع بينه وبين رجل آخر يدعى (أ.ق) 37 سنة زعم أنه متزوج بها عرفيا ويتردد على مسكنها وهو ما أنكرته الزوجة.

وقامت الأجهزة الأمنية بفحص البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق.