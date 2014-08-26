بالصور .. رى البلينا بسوهاج تنتهى من أعمال تطهير الترع والمساقى‎

قال المهندس عمر سيف النصر، مهندس رى البلينا بمحافظة سوهاج، أنه تم الانتهاء من خطة تطهير الترع والمساقى والمصارف وإزالة جميع الحشائش والعوالق وما يعوق تدفق المياة ناحية الشمال لضمان ووصولها لمدن شمال المحافظة ووصول مياة الرى لكل الأراضى المنزرعة بنهاية الترع والمساقى.

وقال سيف النصر، أنه جارى الانتهاء من أعمال تغطية وتكاسي حجرية للمناطق التى تمثل بؤر للتلوث ومحل شكوى لمواطنى البلينا، هذا بالإضافة إلى استمرار العمل بمشروع انشاء كوبري مدخل مدينة البلينا عند الكيلو 26-500 على ترعة نجع حمادى الغربية وإنشاء عدد جديد من فم الترع لربط عدد من المساقى الزراعية ببعضها لضمان توافر المياة فترة أقصى الاحتياجات.