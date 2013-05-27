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محامي شفيق: الفصل في الطعن على نتائج انتخابات الرئاسة مهمة "العليا للانتخابات"

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محامي شفيق: الفصل في الطعن على نتائج انتخابات الرئاسة مهمة "العليا للانتخابات" محامي شفيق: الفصل في الطعن على نتائج انتخابات الرئاسة مهمة "العليا للانتخابات"

كتب : محمد عاشور منذ 38 دقيقة

قال الدكتور شوقي السيد، محامي الفريق أحمد شفيق، إن الانتخابات الرئاسية شهدت عمليات تزوير ومخالفات تعصف بنزاهتها، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هي المنوط بها الفصل في الطعن الذي قدمه موكله في إعلان الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية.

وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، أنه كان على اللجنة أن تؤجل إعلان نتائج الانتخابات وانتظار تحقيقات الجهات الرقابية، على خلفية وجود كوارث شهدتها العملية الانتخابية. وتابع: "الانتخابات السابقة شهدت ترويع للمواطنين ومنع الأقباط من التصويت" حسب قوله.

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