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معتصمو "ناتا جاز" يحاولون اقتحام الباب الخلفي لمجلس الوزراء

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معتصمو "ناتا جاز" يحاولون اقتحام الباب الخلفي لمجلس الوزراء معتصمو "ناتا جاز" يحاولون اقتحام الباب الخلفي لمجلس الوزراء

كتب : أ ش أ منذ 22 دقيقة

حاول العاملون من شركة ناتا جاز المعتصمون أمام مجلس الوزراء اقتحام الباب الخلفي لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازى، وقاموا بتحطيمه بعد محاولة الدخول منه وطلب مقابلة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء.

وقامت قوات الجيش المتواجدة داخل مقر مجلس الوزراء بمساندة رجال الشرطة وأفراد الأمن بتعزيز التواجد الأمني، وتم إخراج العاملين المحتجين الذين تمكنوا من الدخول، كما قامت قوات الشرطة بتعزيز الأفراد ورجال الأمن المتواجدين أمام المقر بأعداد إضافية.

يذكر أن عددا من العاملين بشركة ناتا جاز يعتصمون منذ عدة أيام أمام مقر مجلس الوزراء باتجاه شارع القصر العينى مطالبين بتثبيتهم وتعينهم بالشركة.

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