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إعدام سعودي في شرق المملكة بتهمة قتل أحد مواطنيه دهساً بالسيارة

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أعلنت وزارة الداخلية ، الثلاثاء، إعدام مواطن سعودي في القطيف بشرق المملكة بتهمة قتل أحد مواطنيه دهساً بالسيارة- حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقالت وزارة الداخلية: «إن السعودي محمد بن منصور بن أحمد التاروتي أقدم على قتل مواطنه عبدالله بن أحمد بن ناصر أبوسرير، وذلك بدهسه بسيارته إثر خلاف حصل بينهما».
>ونفذ الإعدام في القطيف بالمنطقة الشرقية- حسب البيان.
>ومع عملية الإعدام الجديدة، يرتفع إلى 38 عدد الذين نفذ بهم حكم الإعدام في المملكة منذ بداية السنة، بينهم عدد من الأجانب.
>ونددت منظمتا «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية» مؤخراً بما قالتا إنه ارتفاع في عمليات الإعدام في المملكة.
>ودانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في 2013 «تزايد أحكام الإعدام في المملكة»، ودعت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إلى «تعليق» عمليات الإعدام.
>وفي 2013، أعدم 78 شخصاً من عدة جنسيات في المملكة.
>ويحكم بالاعدام في السعودية على جرائم الاغتصاب والردة والقتل والسطو المسلح وتهريب المخدرات وممارسة السحر والشعوذة.

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