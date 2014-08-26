إعدام سعودي في شرق المملكة بتهمة قتل أحد مواطنيه دهساً بالسيارة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، إعدام مواطن سعودي في القطيف بشرق المملكة بتهمة قتل أحد مواطنيه دهساً بالسيارة- حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقالت وزارة الداخلية: «إن السعودي محمد بن منصور بن أحمد التاروتي أقدم على قتل مواطنه عبدالله بن أحمد بن ناصر أبوسرير، وذلك بدهسه بسيارته إثر خلاف حصل بينهما».

>ونفذ الإعدام في القطيف بالمنطقة الشرقية- حسب البيان.

>ومع عملية الإعدام الجديدة، يرتفع إلى 38 عدد الذين نفذ بهم حكم الإعدام في المملكة منذ بداية السنة، بينهم عدد من الأجانب.

>ونددت منظمتا «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية» مؤخراً بما قالتا إنه ارتفاع في عمليات الإعدام في المملكة.

>ودانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في 2013 «تزايد أحكام الإعدام في المملكة»، ودعت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إلى «تعليق» عمليات الإعدام.

>وفي 2013، أعدم 78 شخصاً من عدة جنسيات في المملكة.

>ويحكم بالاعدام في السعودية على جرائم الاغتصاب والردة والقتل والسطو المسلح وتهريب المخدرات وممارسة السحر والشعوذة.