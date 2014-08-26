ما لا تعرفه عن قائد الأسطول الأمريكي السادس أثناء ثورة 30 يونيو (صور وفيديو)

في فيديو مدته تصل لنحو 3 دقائق، أثار محمد الغيطي، مقدم برنامج «صح النوم» على قناة «التحرير»، الجدل حول تواجد الأسطول السادس الأمريكي داخل المياه الإقليمية المصرية، إبان ثورة 30 يونيو، معلنًا «نجاح الضفادع البشرية في أسر أحد قادته»، الأمر، الذي دفع إلى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالأسطول الأمريكي السادس للتعرف على شخصية قائده، أثناء تلك الفترة.

وفرانك كريج بندوفل، كان قائدًا للأسطول الأمريكي السادس، أثناء خروج المصريين في 30 يونيو 2013، وفض ميداني رابعة العدوية في القاهرة والنهضة بالجيزة، وهو أحد المختصين بإدارة الخطط الاستراتيجية والسياسية للولايات المتحدة الأمريكية، فيما يتعلق بمهام وزارة الدفاع الأمريكية، «بنتاجون».

و«بندوفل»، الذي قاد الأسطول الأمريكي، منذ عام 2011 وحتى أكتوبر 2013، وادعى «الغيطي» اختطاف أحد قادته المعاونين له، أصبح مختصًا أيضًا بتقديم «أفضل مشورة عسكرية» للرئيس الأمريكي وزير دفاعه، بالإضافة للمسؤولين عن إدارة مجلس الأمن القومي، منذ 4 ديسمبر 2013، بالإضافة إلى رسم السياسات الاستراتيجية الخاصة بالشؤون العسكرية.

وتشير سجلات الموقع الإلكتروني للأسطول السادس الأمريكي، الذي من مهامه «ضمان الأمن والاستقرار في أوروبا وأفريقيا»، إلى أن «بندوفل» بدأ حياته في إقليم نيو إنجلاند، الذي يضم 6 ولايات أمريكية.

وتخرج «بندوفل» بدرجة «امتياز» في الأكاديمية البحرية الأمريكية، عام 1980، وحصل على شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية من كلية فليتشر للقانون والدبلوماسية في جامعة تافتس الأمريكية، عام 1987.

وفي عرض البحر، خدم في وحدات عسكرية عدة، منها (USS)، و(ديفيد ر راي)، (DD971)، و(يو إس إس جون هانكوك)، (DD 981)، و(يو إس إس هيو سيتي)، و(م 66)، و(فورستال يو إس إس)، و(CV 59).

كما نال 3 جوائز بسبب تميزه في المعارك البحرية، فضلًا عن قيادته المدمرة «سرب»، بالإضافة إلى عمله قائدًا للمجموعات القتالية، التي نقلت القوات الأمريكية إلى العراق.

وتحمل بدلته العسكرية ما يعرف بوسام خدمة الدفاع العليا الأمريكي، ووسام الاستحقاق، ووسام الاستحقاق عن تميزه في الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى الجوائز، التي حصل عليها طوال مدة خدمته.

وفي الفترة من عام 2008 لـ2009، قاد مجموعة قتالية بحرية أمريكية تولت مهام تأمين قوات بلاده في أفغانستان.

وشغل منصب المساعد التنفيذي لرئيس هيئة الأركان البحرية الأمريكية وهيئة الأركان المشتركة، فضلًا عن كونه المساعد العسكري والمستشار لنائب رئيس الولايات المتحدة.