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بدء الدراسة بجامعة الإسكندرية 27 سبتمبر.. و«المجلس»: نلتزم بقرار «الأعلى»

  • مصر
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قال الدكتور أشرف فراج، عميد كلية الآداب، المتحدث الرسمي باسم جامعة الإسكندرية، إن مجلس الجامعة برئاسة الدكتور أسامة إبراهيم، رئيس الجامعة، قرر بدء الدراسة بجميع الكليات والمعاهد التابعة للجامعة في موعدها، الذي أقره المجلس الأعلى للجامعات، الأسبوع الماضي، في 27 سبتمبر المقبل.

ونفى «فراج»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن يكون تم اتخاذ قرار من المجلس بتأجيل الدراسة في جامعة الإسكندرية، مؤكداً أن الجامعة «ملتزمة بقرار المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن، وبالتالي فالدراسة ستبدأ في 27 سبتمبر أسوة ببقية الجامعات المصرية».

كان مجلس جامعة الإسكندرية انعقد، صباح الثلاثاء، برئاسة الدكتور أسامة إراهيم وحضور 27 عميدًا، لبحث تاجيل الدراسة، بسبب انطلاق بطولة الأوليمبياد الرياضية.

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