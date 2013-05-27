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"المصرية لحقوق الإنسان" تتلقى اتصالا من مصري مسجون في إسرائيل

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"المصرية لحقوق الإنسان" تتلقى اتصالا من مصري مسجون في إسرائيل "المصرية لحقوق الإنسان" تتلقى اتصالا من مصري مسجون في إسرائيل
وتحصل على بيان عن 29 سجينا مصريا محتجزين في سجن بئر سبع بإسرائيل

كتب : أ ش أ منذ 11 دقيقة

أعلن محمود البدوي رئيس الجمعية الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من السجين المصري في السجون اللإسرائيلية سليم عيادة مساء أمس، أطلعه خلاله على بيان حول السجناء المصريين في سجن بئر سبع، البالغ عددهم 29 سجينا.

وأوضح البدوي، المعني بملف المعتقلين المصريين في إسرائيل، أن البيان تضمن تصنيفا للتهم التي سُجنوا على أساسها، وهم 25 سجينا متهمين بتهريب المخدرات عبر الحدود المصرية الإسرائيلية، وسجينان سياسيان، وسجين بتهمة التخابر ضد إسرائيل والتسلل إلى الأراضي الإسرائيلية، وسجين بدون اتهام ألقي القبض عليه على الحدود المصرية الإسرائيلية.

واستنكر ما وصفه بحالة "الصمت المطبق من جانب وزارة الخارجية المصرية، وعدم اهتمامها بزيارة السجناء المصريين لدى الكيان الإسرائيلي، وإهمال متابعة قضاياهم وتقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعى لهم".

ومن ناحية أخرى، قالت المحامية رباب عبده مديرة وحدة القضاء الاستراتيجي الموجه بالجمعية، إن الجمعية بصدد اتخاذ إجراءات قانونية تصعيدية ضد وزير الخارجية لعدم الإفصاح عن بيان بالسجناء المصريين الـ56 لدى سجون الاحتلال الإسرائيلي.

جدير بالذكر أن الجمعية سبق أن تقدمت بطلب إلى وزير الخارجية محمد كامل عمرو، هذا الشهر، لتسليمها قائمة تضم 56 سجينا مصريا لدى إسرائيل، بعدما وردت لها رسالة السجين المصري سليم محمد عيادة، الذي تم إلقاء القبض عليه بتهمة التسلل عبر الحدود والتخابر ضد إسرائيل.

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