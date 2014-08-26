الأهلي يوضح موقف شريف حازم

كشف وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي عن أزمة يواجهها الفريق الأحمر في قيد مدافعه الجديد شريف حازم، ولكنه يمتلك خطة لمواجهتها.

وكان شريف حازم قد انضم لصفوف سيرانسكا السويدي قادما من سموحة منذ شهر فقط، قبل أن يعود إلى مصر مجددا عبر بوابة الأهلي.

وقال جمعة لـFilGoal.com: "مشكلة شريف حازم في أن بطاقته الدولية معلقة في الاتحاد السويدي لكرة القدم بسبب إغلاق باب الانتقالات هناك".

وتابع "سننتظر حتى الأول من سبتمبر انتظارا لقيام الاتحاد السويدي لإرسال البطاقة الدولية للاعب، وبعدها سنطلب من اتحاد الكرة المصري استخراج بطاقة دولية بديلة حتى يتم قيده محليا".

ويغلق باب القيد في القائمة المحلية يوم الرابع من سبتمبر المقبل.