السيطرة على حريق بجسم غريب بمحطة سكة حديد طنطا

شهدت محطة سكك حديد طنطا منذ قليل اشتعال النيران من جسم غريب بعد أن عثر عليه أحد الركاب داخل المحطة بعد ان اشتبه في أن يكون به متفجرات الأمر الذي أدى لتوقف حركة القطارات لأكثر من نصف ساعة.

كان ناظر محطة سكة حديد طنطا، قد تلقى بلاغًا من أحد الركاب يفيد بالعثور على جسم غريب يشتبه أن يكون به مواد متفجرة وتم الاتصال بشرطة النجدة، وعلى الفور انتقل قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات إلى مكان البلاغ وتم فرض كادون أمني حول الجسم واشتعلت النيران بالجسم قبل قيام خبراء المفرقعات بفحصه.

وتم إطفائه باستخدام طفاية حريق وتم فحص الجسم الذي تبين أنه عبارة عن مواسير بلاستيك موصلة بأسلاك وتايمر ولا يحتوي على أي مواد متفجرة.

وعادت حركة القطارات مرة أخرى إلى طبيعتها بعد تمشيط المحطة للتأكد من عدم وجود اي اجسام اخرى غريبة يشتبه ان يكون بها مواد متفجرة.