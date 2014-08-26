بالصور… وصول وفد طبى سودانى إلى معبر رفح فى طريقهم إلى قطاع غزة

وصل إلى معبر رفح البرى، وفد طبى مكون من 9 أطباء منهم 7 سودانيين وكندى، وبريطانى فى طريقهم إلى قطاع غزة، ووصل الوفد إلى مدينة العريش ليلًا وسط اجراءات امنية مشددة قبل ان يتوجه صباحا الى معبر رفح فى طريقة للقطاع لتقديم الماعده للأطباء الفلسطينيين، والجرحى، ويضم الوفد السودانى الدكتور الزبير بشير طه استشارى الطب النفسى، والدكتور خالد بابكر سعيد استشارى الجراحه العامة، والدكتور عباس احمد يحىى استشارى جراحه العظام والدكتور سيف الدين محمد على استشارى جراحه الشرايين والدكتور اشرف محمد مختار استشارى جراحه الشرايين والدكتور محمد الامين اسماعيل استشارى جراحه القلب والصدر والدكتور عبدالله احمد فكى اخصائى النساء والتوليد.

واكد البروفسير الزبير بشير طه أحد الأطباء السوداننيين، أنَّ هذا يعتبر الفوج الثانى من الاطباء السوادانيين التابعين لهيئة الهلال الاحمر السودانى حيث دخل الى قطاع غزة الفوج الاول والذى كان يضم 12 طبيبا وهذا الفوج الثانى يضم 9 اطباء اخصائيين جراحة وقلب وطوارئ وهذا يعتبر دعم بشرى بعيدا عن المساعدات، وكرم الهلال الاحمر السودانى مسئولى الهلال الاحمر المصرى ومنحوهم درع مقدم من الهلال الاحمر السودانى.