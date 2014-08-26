أخبار عاجلة

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: لا يوجد خلافات بيني وبين ك. مجدي عبدالغني .. ودخل الاتحاد بـ "نيولوك" -
خاص مع سيف - أحمد مجاهد: أي محاولات للوقيعة بيني وبين المهندس هاني أبوريدة لن تفلح 13 -
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس -
وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً -
فتاة تتزوج بـ"درهم واحد".. والسبب -
ضبط 44 قطعة يشتبه في أثريتها بحوزة عامل في الأقصر -
لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا تدين بقوة الهجمات على خان شيخون -
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو كوريا الشمالية إلى الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية -
الأمم المتحدة تبدأ تحقيقا في الهجوم على بلدة خان شيخون بإدلب السورية -
تخزين «الثوم» في الفريزر خطر جداً على الصحة وقد يؤدي للوفاة..اليكم أفضل طريقة لتخزينه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور… وصول وفد طبى سودانى إلى معبر رفح فى طريقهم إلى قطاع غزة

Google+ Print
بالصور… وصول وفد طبى سودانى إلى معبر رفح فى طريقهم إلى قطاع غزة بالصور… وصول وفد طبى سودانى إلى معبر رفح فى طريقهم إلى قطاع غزة

الوفد الطبي السوداني يصل رفح

وصل إلى معبر رفح البرى، وفد طبى مكون من 9 أطباء منهم 7 سودانيين وكندى، وبريطانى فى طريقهم إلى قطاع غزة، ووصل الوفد إلى مدينة العريش ليلًا وسط اجراءات امنية مشددة قبل ان يتوجه صباحا الى معبر رفح فى طريقة للقطاع لتقديم الماعده للأطباء الفلسطينيين، والجرحى، ويضم الوفد السودانى الدكتور الزبير بشير طه استشارى الطب النفسى، والدكتور خالد بابكر سعيد استشارى الجراحه العامة، والدكتور عباس احمد يحىى استشارى جراحه العظام والدكتور سيف الدين محمد على استشارى جراحه الشرايين والدكتور اشرف محمد مختار استشارى جراحه الشرايين والدكتور محمد الامين اسماعيل استشارى جراحه القلب والصدر والدكتور عبدالله احمد فكى اخصائى النساء والتوليد.

واكد البروفسير الزبير بشير طه أحد الأطباء السوداننيين، أنَّ هذا يعتبر الفوج الثانى من الاطباء السوادانيين التابعين لهيئة الهلال الاحمر السودانى حيث دخل الى قطاع غزة الفوج الاول والذى كان يضم 12 طبيبا وهذا الفوج الثانى يضم 9 اطباء اخصائيين جراحة وقلب وطوارئ وهذا يعتبر دعم بشرى بعيدا عن المساعدات، وكرم الهلال الاحمر السودانى مسئولى الهلال الاحمر المصرى ومنحوهم درع مقدم من الهلال الاحمر السودانى.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا