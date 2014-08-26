بين بيونسيه وكردشيان نصائح جماليّة مشتركة

تتميّز الممثلتان بيونسيه وكيم كردشيان ببشرة نقيّة ووجه مشرق، بالرغم من اختلاف طريقة كلّ واحدة منهما في العناية ببشرتها. لكنّ القاسم المشترك بينهما هو طبيب الجلد د. هارولد لانسر، الذي يُساعدهما في الحفاظ على بشرة نقيّة. موقع " سيدتي نت" ينقل لك نصائحه للعناية بجمالك على طريقة كيم كردشيان وبيونسيه.

تنظيف الوجه بالمستحضرات الخاصّة:

أهميّة هذه المنتجات أنّها تحفّز وتصحّح معظم الطبقة العلويّة من البشرة وتُساعد في تسريع دوران الخليّة وإنتاج الكولاجين والإيلاستين، ثمّ الحصول تالياً على بشرة أصغر سنّاً وأكثر شباباً.

تجنّب خلط ودمج المستحضرات:

خلط المنتجات من مختلف الماركات يُسبّب التهابات المسامّ واحتقانها، ما يؤدّي إلى شيخوخة البشرة المبكرة.

استخدام كريم واقٍ من الشّمس:

ينصح طبيب الجلد لدى بيونسيه كلَّ امرأة بتحسين النظام الغذائي وممارسة الرياضة وشرب ليترين ونصف من الماء يومياً، إضافة إلى استخدام الكريم الواقي من الشّمس.

استخدام الماء الدافئ والبارد:

يعتمد الدكتور لانسر طريقة جديدة في غسل الوجه، إذ إنّ الماء الدافئ مناسب لمراحل التلميع والتطهير، فيما الماء البارد ملائم للتشطيف وتهدئة الأوعية الدمويّة والاحمرار وفتح المسامّ.

زيوت البشرة ولمعانها:

إذا كان لديك بشرة دهنيّة، فيجب ألا تُضيفي المزيد من الزيوت، إذ إنّ ذلك سيؤدّي إلى التسبّب بالعيوب والاحمرار. كما أنّ استخدام مستحضرات التجميل الصباحيّة تكون في البداية خالية من اللمعان، فتستوعب الزيوت الطبيعية والمياه. ومع ذلك، فإنّ المكياج يُصبح مشبّعاً ويُساهم في انسداد المسام، كما أنّ وضع الكثير من المكياج يُضيف المزيد من العيوب.

هذه النصائح يلتزم بها كلّ من كيم كردشيان وبيونسيه للحفاظ على بشرة مشرقة. وأنت سيدتي، اتّبعي هذه الخطوات اليوميّة للتمتّع ببشرة نقيّة ووجه لافت.

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