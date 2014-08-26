سر جمال ساقي النجمة Preity Zinta

من منا لا تريد الاهتمام بجمال ساقيها؟ فالساقين كلما ظهرتا ناعمتين وممشوقتين ستكونان بالتأكيد أكثر جاذبية وأنوثة.

وتعد نجمة بوليوود المحبوبة Preity Zinta أوضح مثال على الساقين الناعمتين، فإذا أردت الحصول على جاذبية وأنوثة ساقيها ما عليك سوى اتباع هذه الخطوات بعناية، فـ Preity Zinta تتبع روتيناً بسيطاً قليل المجهود للعناية بساقيها، إليك التفاصيل في النقاط التالية:

1.اهتمي بإزالة شعر ساقيك باستمرار باستخدام شرائح الشمع.

2.ضعي الساقين في الماء الدافئ لدقائق قبل إزالة الشعر؛ لأن ذلك يساعدك على إزالة الشعر بسهولة وبدون ألم.

3.استخدمي طبقة رقيقة من كريم إزالة الشعر بعد الانتهاء من نزع الشعر نهائياً بشرائح الشمع، فهذا الأمر سيساعد على ظهور ساقيك بشكل سلس.

4.قومي بترطيب ساقيك بزيت الزيتون بعد الانتهاء من إزالة الشعر.

5.وأخيراً عليك الحفاظ على الترطيب الدائم لساقيك ولجميع مناطق بشرتك عموماً، فالترطيب يجعلك متألقة دائماً.

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