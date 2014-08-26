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بالصور: نيكي ميناج في موقف محرج على المسرح

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الثلاثاء 26-08-2014 12:17

موقف لا تُحسد عليه، تعرّضت له النجمة العالمية Nicki Minaj، بعد أن تمزّق سحّاب فستانها فوق المسرح، في حفل توزيع جوائز في MTV Video Music 2014 يوم أمس في كاليفورنيا .

وعندما كانت Nicki تغني أغنية " Bang Bang" على المسرح برفقة Jessie J وAriana Grande، تمزّق سحّاب فستانها، ما سبب لها الكثير من الحرج والخجل.

Nicki، التي احمرّت خجلاً من الموقف، سرعان ما تداركت الوضع، فلم تترك المسرح، بل أكملت العرض ممسكة بفستانها، وكأن شيئاً لم يحصل.

يُذكر أنّ Nicki Minaj قدّمت في الحفل عرضاً جريئاً جداً لأغنيتها Anaconda، لم ينل إعجاب النجمة Rita Ora، التي بدت غير راضية عن العرض.

 

 

 

 

 

 

 

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